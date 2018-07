Anzeige

Würzburg.20 Gärtnerinnen und 120 Gärtnern hat die bayrische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auf der Landesgartenschau in Würzburg ihre Meisterbriefe überreicht. Die 28 Jahrgangsbesten erhielten zusätzlich den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. „Das ist der verdiente Lohn für Ihr großes Können und Ihre Einsatzbe-reitschaft. Sie sind wahre Meister Ihres Fachs und die Zukunft des Gartenbaus“, sagte die Ministerin in ihrer Laudatio. Der Meisterbrief sei ein Qualitätssiegel für hervorragende Ausbildung und exzellentes Fachwissen, so Kaniber. Die Ministerin appellierte an die neuen Meister, ihr Wissen auch weiterzugeben und sich in der Ausbildung zu engagieren. Laut Kaniber kommen 94 der frisch gebackenen Meisterinnen und Meister aus dem Garten- und Landschaftsbau, 17 aus dem Zierpflanzenbau, 16 aus dem Bereich Baumschule und zehn aus dem Gemüsebau. Zudem wurden zwei Stauden- und ein Friedhofsgärtner geehrt. Jeder Absolvent, der seinen Wohn- oder Betriebssitz im Freistaat hat, erhält den Meisterbonus der Bayerischen Staatregierung. Der Bonus ist der Ministerin zufolge Anreiz für alle, die sich beruflich weiterbilden. Aber auch außerhalb der weiß-blauen Grenzen genießen die gartenbaulichen Fachschulen einen guten Ruf: 28 Absolventen kommen aus anderen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg. Aus dem Main-Tauber-Kreis gehörten zu den Ausgezeichneten: Dominic Schmeiser, Bad Mergentheim, Garten- und Landschaftsbau sowie Felix Weber, Wertheim, Baumschule.