Sie zelebrieren den Blues in einer sparsam instrumentierten Urform

Anzeige

Nach der ersten gemeinsamen Tour im August 2016 wurden mittlerweile über 50 Konzerte und Kurztouren zwischen München, Berlin und Hamburg durchgeführt. Die Main Isar Bloozeboyz gehören damit zu den wenigen Süddeutschen Bluesbands, die bundesweit auftreten. Für 2018 sind bereits weitere 30 bis 40 Konzerte geplant und auch eine Live-CD ist in Arbeit.

Das Programm der Main Isar Bloozeboyz führt über New Orleans- und Mississippi Blues Standards sowie dem Urban Blues Chicagos bis hin zu traditionellem akustischem Country- und Texas-Blues und einigen Eigenkompositionen.

Ein musikalisches Spektrum also, das so weit ist wie das Mississippi Delta, so heiß wie die Chicago Steel Mills und so abwechslungsreich, dass es der Band immer gelingt, das Publikum mitzureißen und jeden Auftrittsort und Club in einen Juke Joint des Mississippi Delta zu verwandeln.

Charles M. Mailer „The Preacher of Blues“ strapaziert seine Stimmbänder, stampft den schweißtreibenden Groove auf dem Tapboard und zaubert auf den weißen und schwarzen Tasten des Pianos. Wolfgang Iden erzeugt mit den Bluesharps den Sound Chicagos und Ma-rio Bollinger (der Mann mit dem Hut) slided und zupft akustische Blues- Lap- und Resonator-Gitarren. Man darf also auf das Konzert bei den Feuchters am Freitag, 16. März ab 20 Uhr in Schrozberg-Bovenzenweiler gespannt sein wie eine E-Saite.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018