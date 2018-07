Siegerin des Vorjahres gewinnt erneut

Anzeige

Drittplatziert war Wolfgang Arnold (RFV Ehestetten) auf Camilla WF mit einer fehlerfreien zweiten Phase in 31,95 Sekunden.

Bemerkenswert ist dabei in Zeiten des internationalen Pferdehandels, dass Zwei der Drei Stuten in weniger als 25 Kilometer Entfernung vom Turnierplatz geboren wurden. Chuanita (Vater: Chacco Blue/ Mutter-Vater: Alexis Z) wurde von Rudolf Kühnle aus Frankenhardt-Honhardt gezüchtet, Camilla WF (Vater: Casall /Mutter-Vater: Leicester) von Walter Frank aus Blaufelden-Geroldshausen. Carlo Beisswenger (RFV Rot am See) blieb in der ersten Phase fehlerfrei. Nach einem elegant abgefangenen Sturz in der zweiten Phase reichte ihm dies immerhin noch zu einer Platzierung auf dem elften Rang.

Die Pony-Springprüfung Klasse L, gewann Marietta Hildebrandt (Wetterauer RV Friedberg) auf Benjamin vor Annika Ott (RFV Fronhofen) auf Landos und Lena Erkner (RK Pfullingen) auf Franz Ferdinand. Bereits am Vormittag gewann Laura Korder (RFV Rot am See) auf Amy Blue die Punktespringprüfung Klasse L. Desweiteren waren Katja Rauner auf Coralie (M*-Springen Platz 5), Carlo Beisswenger auf Diarado’s Boy (Springpferde-M* Platz 2) sowie Anna Leidig auf Dunja (L*-Dressur 3. Platz) für den RFV Rot am See platziert. pm

