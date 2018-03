Sinnvolles für das Kind

Anzeige

Hollenbach.Die Landfrauen Hollenbach veranstalten am Samstag, 11. März, von 14 bis 15.30 Uhr in der Dreschhalle eine Hartwaren- und Spielzeugbörse. Kein Zutritt mit Handtaschen und Rucksäcken, es werden Tragetaschen verteilt. Angeboten werden Kinderwagen, Autositze, Babybetten, Stubenwagen, Hochstühle, Treppengitter, Laufställe, Spielwaren, Bücher, Fahrzeuge und vieles mehr, eben alles für Baby und Kind. Einzige Ausnahme: Keine Kleidung. Die Ware wird in Kommission genommen. Den Verkauf übernehmen die Landfrauen Hollenbach. Informationen und Nummernvergabe ab sofort bei Heidi Oberndörfer unter Telefon 07938/990434 oder Erika Herz unter Telefon 07938/993930 (auf den Anrufbeantworter sprechen). pm