Smileys für die Umgewöhnung

Rot am See.In der Ortsdurchfahrt von Rot am See gilt bald Tempo 30, die neue Gerabronner Straße bleibt uneben, wie sie ist.

Voraussichtlich in der kommenden Woche werden die Tempo-30-Schilder in der Ortsdurchfahrt von Rot am See aufgestellt, kündigte Bürgermeister Siegfried Gröner in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Außerdem sollen elektronische Smileys in Grün und Rot den Fahrern in beiden Fahrtrichtungen anzeigen, ob sie korrekt oder zu schnell unterwegs sind. Begleitete Umgewöhnung könnte man das nennen - ehe Regelüberschreitungen dann auch sanktioniert werden: Es soll Geschwindigkeitskontrollen geben. „Wir haben jedenfalls eine Überwachung beantragt“, sagte Gröner.

Ein anderes Verkehrsthema hat derweil einen für die Gemeinde ärgerlichen Ausgang genommen. In der neu gerichteten Gerabronner Straße hatte man Unebenheiten festgestellt. Jetzt verkündete der Bürgermeister: Eine gutachterliche Messung habe ergeben, dass es zwar in beiden Fahrtrichtungen jeweils drei Überschreitungen der gesetzlich festgeschriebenen Fehlertoleranz gebe.

Ärgerliche Unebenheiten

Alle anderen Unebenheiten aber lägen innerhalb dieser Toleranz. Und wer jetzt denkt, die Bagger müssten noch einmal anrücken, hat sich sowieso getäuscht: Die Baufirma muss lediglich knapp 1200 Euro an das Land zurückzahlen, das war’s. „Das ist nicht verständlich“, sagte Gröner. „Aber es ist halt so.“

Gemeinderat Ralf Wagner zog zum Abschluss ein Ein-Wort-Fazit der Sanierung: „Verschlimmbessert.“ sebu

