So kann man richtig punkten

Schwäbisch Hall.Ob im Beruf oder im Privatleben: man befindet sich permanent im Dialog mit anderen Menschen. Gerade dann, wenn ein Gespräch besonders wichtig ist (Beispiel Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch), kommt es auf eine Fülle von Punkten an, die man beachten sollte: Wie muss ich mich vorbereiten? Was will ich erreichen? Womit kann ich besonders gut punkten? Welche Position habe ich, welche hat mein Gesprächspartner? Wie gelingt ein erfolgreicher Abschluss? In diesem Workshop zeigt die Referentin Marion Renner, Filialleiterin eines Textilunternehmens, Grundlagen für erfolgreiche (Vorstellungs-)Gespräche aus dem beruflichen Alltag auf. Der Workshop findet am Donnerstag, 11. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Agentur für Arbeit in Schwäbisch Hall, Bahnhofstraße 18, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind unter Telefon 0791/9758-321 möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019