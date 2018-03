So verschwindet schleichend ein Stück Natur

Anzeige

Natürlich sollen an gefährlichen Kurven usw. keine Bäume stehen, aber es gäbe vielerorts viel, viel Platz für Neuanpflanzungen von Bäumen und Hecken, wo der fließende Verkehrs nicht gefährtet wäre. Um alle Gefahren für den Menschen die von Bäumen ausgehen könnten auszuschließen, müsste man auch alle Wälder platt machen, denn immer mal wieder stürzen z.B. Flugzeuge mit schlimmen Folgen in einen Wald. Durch die vielen gegen die Natur gerichteten Maßnahmen wird unsere Landschaft so wie so immer ausgeräumter und ärmer und deshalb sollten alle Möglichkeiten genutzt werden um wenigstens durch Neuanpflanzungen von Bäumen und Hecken einen gewissen Ausgleich zu schaffen (Straßen).

Bäume und Sträucher dienen u.a. den Vögeln als Ruheplatz und wenn es blühende Gehölze (Obstbäume) sind profitieren auch die Insekten (Bienen) davon. Allein das akute Artensterben nur zu beklagen löst das Problem nicht, sondern man sollte auch etwas dagegen unternehmen.

In diesem Zusammenhang ist auch offensichtlich, dass die von Bäumen freigewordenen Grünstreifen an den Straßenrändern auf wundersame Weise immer kleiner werden und für Neuanpflanzungen (optisch) nicht mehr zur Verfügung stehen. So verschwindet schleichend und von den meisten unbemerkt ein Stück Natur nach dem anderen, oder sollen in Zukunft die Windräder ersatzweise das Landschaftsbild prägen bzw. aufwerten!

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018