Sogar das Nürnberger Christkind wird kommen

Rothenburg.Traditionell, heimelig und weltberühmt – diese Attribute machen den Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber zu einem ganz besonderen Erlebnis. Vom 30. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich das Zentrum von Rothenburgs Altstadt rund um den Marktplatz in ein riesiges Weihnachtsdorf vor Fachwerkkulisse.

Neben den lokalen Anbietern von Köstlichkeiten macht die Atmosphäre in der pittoresken Altstadt den Charme der Alt-Rothenburger Weihnacht aus. In diesem Jahr ein Höhepunkt: Das Rothenburger Meisterkonzert in der Reichsstadthalle am 1. Dezember (20 Uhr) mit den Nürnberger Symphonikern. Und wer mehr über die Entstehung des Weihnachtsfestes in Deutschland erfahren möchte, kann sich im Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt in der Herrngasse seine Portion Nostalgie abholen.

Angereichert wird der Reiterlesmarkt mit einem Programm für die ganze Familie, das mit der Eröffnung am 30. November durch die mythische Figur des Reiterles beginnt. Auf den Plätzen musizieren täglich Chöre.

Auch der Pelzmärtel und Nachtwächter starten Abend für Abend ihre Tour durch die Gassen, die Handwerkerwitwe Walburga an Freitagen und Samstagen. Weitere Sonderführungen führen durch den Winterwald, den „kalten, dunklen Winter“ in Rothenburg, ins Weihnachtsmuseum und in die Jakobskirche. In den Kirchen Rothenburgs finden regelmäßig Konzerte statt, zudem kann man den Abend musikalisch im Hotel Eisenhut und im Hotel Reichsküchenmeister bei Pianomusik oder der „Blauen Stund“ ausklingen lassen.

Und weil es in Rothenburg am Weihnachtsmarkt so schön ist, hat sich auch Nürnbergs Christkind angekündigt – und zwar für den 10. Dezember. Dann besucht es um 17 Uhr den Marktplatz.

Zwei ganz spezielle Ausstellungen gibt’s rund um den Markt: die Sonderschau zum in Rothenburg gedrehten Musical-Film „Chitty Chitty Bang Bang“ läuftab 27. November. Und im Reichsstadtmuseum steht „Die Tauber“ bis zum 30. Dezember. im Fokus. stv

