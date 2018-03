Soko-Star sorgt für Grusel

Am Sonntag wird das Krimi-Stück „Ein brillanter Mord“ in der Ingersheimer Festhalle aufgeführt. Los geht es um 20 Uhr. © Jean-Marc Turmes

Crailsheim.„Ein brillanter Mord „ – der Teaterthriller von James Cawood garantiert wohliges Gruseln. Am kommenden Sonntag, 18. Februar, um 20 Uhr bietet die a.gon Theaterproduktion mit den TV-Stars Ursula Buschhorn (Familie Dr. Kleist, Alle meine Töchter etc.) und Michel Guillaume (Soko 5113) ein Fest für Krimiliebhaber in der Festhalle Catlsheim-Ingersheim. Ein Hotel in den Bergen: Ein dunkler Salon,

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.02.2018