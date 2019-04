Sonderführung und Sonntagscafé

Rothenburg.Wirtschaftsleiter Stephan Michels eröffnet am Sonntag, 28. April, 15 Uhr, die Reihe an Sonderführungen im Wildbad Rothenburg. An insgesamt vier Sonntagen werden hier in den kommenden Monaten unter dem Motto „Mein Wildbad“ wieder Einblicke in die Geschichte und Arbeitsweise der evangelischen Tagungsstätte, in aktuelle Projekte und Planungen gegeben. Im Besonderen geht es auch um die einmalige Architektur sowie Gesamtanlage des Hauses und seinen weitläufigen Park. Haus und Landschaftsgarten sind in die Denkmalliste eingetragen. Den Ausgangspunkt für die Sonderführung am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr bildet das Rondell am Haupteingang des Wildbads. Der Rundgang ist kostenfrei. Vor oder nach der Sonderführung kann man sich im Sonntagscafé des Wildbads stärken. Es hat von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019