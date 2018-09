Sozia muss in Klinik versorgt werden

Schrozberg.Eine 57 Jahre alte Sozia hat bei einem Motorradunfall am Sonntagvormittag bei Schrozberg schwere Verletzungen erlitten. Die Frau war bei ihrem 59 Jahre alten Ehemann auf einer BMW in einer sieben Fahrzeuge umfassenden Motorradgruppe mitgefahren.

Als der BMW-Fahrer, als erster der Gruppe, kurz vor 10 Uhr die Kreisstraße 2540 von Gütbach in Richtung Bartenstein befuhr, verlor er in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzten beide Personen im Grünstreifen vom Fahrzeug. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitt die Ehefrau schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. pol

