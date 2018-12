Soziales Urgestein hört als Vorsitzender auf

Schwäbisch Hall/Stuttgart.Landrat Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall) ist zum Vorsitzenden des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) gewählt worden. Er löst Karl Röckinger ab, der als Landrat des Enzkreises Ende Januar 2018 in den Ruhestand getreten ist und zum 30. Juni 2019 aus der Verbandsversammlung ausscheiden wird. Bauers Laufbahn in der öffentlichen Verwaltung begann 1991 als Sozialdezernent im Rems-Murr-Kreis. Der Verbandsversammlung gehört er als Landrat seit 2005 an.

Oberbürgermeister Gunter Czisch (Stadt Ulm) wurde erneut zum ersten Stellvertreter gewählt, Landrat Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) zum zweiten Stellvertreter. Czisch war bereits Stellvertreter und wird dieses Amt weiterführen. Brötel übernimmt die Position von Bauer, der erstmals zum Vorsitzenden gewählt wurde. Die fünfjährige Amtsperiode beginnt am 1. Juli 2019. Die Wahlen fanden deshalb in der diesjährigen Sitzung der Verbandsversammlung statt.

Mit Landrat a. D. Karl Röckinger tritt ein soziales Urgestein aus dem Amt aus. Er hat den Vorsitz seit Gründung des KVJS im Jahr 2005 innegehabt und die Interessen der 44 Stadt– und Landkreise mit viel persönlichem Einsatz vertreten.

Ende Juni 2019 wird Röckinger sein Amt offiziell an seinen Nachfolger übergeben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018