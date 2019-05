Spannende Schauübungen und Pokalfinale mit „Public Viewing“

Röttingen.Nach dem Festkommers im Februar in der Burghalle mit Rückblick auf ihre 150-jährige Geschichte sowie zahlreichen Ehrungen verdienter Mitglieder feiert die Freiwillige Feuerwehr Röttingen am kommenden Wochenende ihr Jubiläum mit der Bevölkerung.

Gestartet wird am Samstag, 25. Mai, um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus mit einem geselligen Stimmungsabend bei Musik der Gruppe „5 for 6“ unter dem Motto „Kommt und feiert mit eurer Feuerwehr“.

Da an diesem Abend auch das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfindet, hat man sich kurzfristig für ein Public Viewing entschieden. Auf einer Großbildleinwand kann das hoffentlich spannende Spiel zwischen RB Leipzig und Bayern München verfolgt und bejubelt werden.

Programm für Kinder

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Feuerwehrgerätehaus. Beim anschließenden Frühschoppen spielt die Stadtkapelle Röttingen auf. Bereits ab 11.30 Uhr startet die Bewirtung mit Speisen. Damit Jung und Alt, Groß und Klein wissen, wie es bei der Freiwilligen Feuerwehr Röttingen zugeht, stehen verschiedenen Schauübungen, Fettbrandsimulationen, eine Fahrzeugschau sowie eine Fahrzeug- und Leistungsschau des BRK mit Reanimationsstation auf dem bunten Programm. Auf die Kinder wartet zusätzlich ein umfangreiches Kinderunterhaltungsprogramm. brun

