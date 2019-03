Spannungsgeladene Ästhetik mit emotionalen Bildern

Crailsheim.Die diesjährige Festival-Ausgabe von „Up Beat Hohenlohe“ verspricht wieder jede Menge Abwechslung und präsentiert einige der hochkarätigsten jungen Jazzmusiker der europäischen und amerikanischen Szene. Den zweiten Block übernimmt der künstlerische Leiter des Festivals Johannes Ludwig mit seiner Band Immigration Booth selbst. Die Band ist ein Joint Venture aus Kölner und New Yorker Musikern.

Vier (Welt)reisende haben sich hier zusammen gefunden, um die Kraft und die Gefühle, die aus dem ständigen Unterwegs-Sein entstehen, im musikalischen Kontext zu kanalisieren und daraus Synergien wachsen zu lassen.

Die Ausdrucksform des melodiösen und groove-orientierten zeitgenössischen Jazz ist die ideale Wahl, um die damit verbundenen Emotionen und Bilder auszudrücken. Das Quartett agiert dabei ohne Harmonieinstrumente wie Gitarre oder Klavier. Es werden Melodieharmonien in der Kombination von Saxofon und Bassklarinette erzeugt, was zu einer spannungsgeladenen Jazz-Ästhetik führt. Das Konzert mit Immigartion Booth und der Jazzband des Albert-Schweizer-Gymnasikums beginnt am Samstag, 30. März, um 19 Uhr und findet in der Spitalkapelle in Crailsheim statt.

Weitere Informationen unter www.upbeat-hohenlohe.de. Vorverkauf über Telefon 07940/18-348.

