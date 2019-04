Spaß steht im Vordergrund

Berndhausen.Der Drive Brothers MC veranstaltet am Samstag, 4. Mai, seinen mittlerweile 25. Hohenloher Poker Run (Orientierungsfahrt durch Hohenlohe) in Berndshausen. Der Start ist von 13.30 bis 14.30 Uhr am Clubhaus. Abends ist Party ab 20 Uhr mit der Band „Kern Brothers“ . Der Eintritt ist frei. Sollte der Poker Run wegen schlechten Wetters abgesagt werden, findet die Party am Abend auf jeden Fall statt. Der Hohenloher Poker Run ist eine Orientierungsfahrt mit Motorrädern, Quads und Trikes, die mittlerweile zum 25. Mal vom Drive Brothers MC veranstaltet wird. Teilnehmen kann jeder, der Spaß am fahren hat, egal ob als Einzelfahrer oder in der Gruppe, das bleibt den Teilnehmern selbst überlassen. Es geht hierbei nicht um Geschwindigkeit, sondern um den Spaß und die Freude am Fahren. Am Start erhält jeder eine Karte mit den fünf anzufahrenden Stationen, den so genannten Card Points, an denen man jeweils eine Pokerkarte zieht. Die Karten ergeben zum Schluss das Pokerblatt, welches am Ziel ausgewertet wird. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 200 Euro. Am Abend spielen die Kern Brothers.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019