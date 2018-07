Spaß und Freude an der Gemeinschaft vermittelt

Anzeige

Das Chorfest „Singendes Hohenlohe“ fand diesmal in Kirchberg statt. Insgesamt waren 18 Chöre des Hohenloher Sängergaus am abwechslungsreichgen Programm beteiligt.

Kirchberg. Ganz dem Motto „Singen verbindet – so klingt die Region“ folgend, will der Chorverband Hohenloher Gau mit der Chorfestreihe „Singendes Hohenlohe“ alle zwei Jahre Einblicke in die bunte Chorlandschaft vermitteln. Diesmal fand das Treffen in Kirchberg an der Jagst statt. Schon am Sonntagvormittag engagierten sich die Chöre Gesangverein Gaggstatt, Liederkranz Oberstetten, Liederkranz Gerabronn, Liederkranz Ruppertshofen-Leofels und der Liederkranz Westgartshausen als musikalische Begleiter in den Gottesdiensten in Mistlau, Rot am See, in der Stadtkirche Kirchberg, in Beimbach, in Lendsiedel und Wallhausen.

Im Kirchberger Seniorenheim „Fürst-Ludwig-Haus“ sang der Liederkranz Schrozberg auch für die Menschen, die alters- und krankheitsbedingt wenig Chancen haben, sich auf den Weg zu machen, um eine Veranstaltung selbst besuchen zu können.