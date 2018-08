Speisen aus aller Welt locken

Anzeige

Öhringen.Das 2. Street Food Festival Hohenlohe im Hofgarten Öhringen bietet von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. August wieder bis zu 25 Stände und Foodtrucks mit Speisen aus aller Welt. Etliche Standplatzbewerbungen kommen nach Angaben des Veranstalters aus der Region. Geboten werden Speisen von fünf Kontinenten. Ob Bubble Waffel, Burritos, Suzuk oder 300-Gramm-Fackeln – für viele Geschmäcker ist etwas dabei. Daneben wird es traditionelle Länderküchen zum Schauen und Probieren geben. Innovative Ideen sind einMarshmallow-Eis vom Grill oder ein Sushi-Burrito.

Geöffnet hat das Street Food Festival Hohenlohe am Freitag, 10. August, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 11. August, von 12 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag, 12. August, von 12 Uhr bis 20 Uhr. pm