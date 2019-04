Spenden gehen an Stiftung für Mukoviszidose-Foschung

Gülchsheim.Der Bezirk Franken im Deutschen Volkssportverband führt am Ostermontag, 22. April, in Gülchsheim, einem Ortsteil von Hemmersheim, einen Benefizwandertag zu Gunsten der Mukoviszidose durch. Der Deutsche Volkssportverband unterstützt nun schon seit 24 Jahren gemeinsam mit der Bundesschirmherrin und Schauspielerin Michaela May das große Ziel, gemeinsam Mukovszidose besiegen.

Gestartet werden kann schon von 8 Uhr bis 11 Uhr, gewandert werden kann bis 16 Uhr. Zur Auswahl stehen eine Strecke für Einsteiger und ältere Wanderer, zehn Kilometer für Geübte und Genuswanderer und 20 Kilometer für leistungsorientiert Wanderer, Jogger und Dauerläufer.

Start und Ziel ist das Sportheim in Gülchsheim. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt.

Die gesamte Startgebühr kommt der Mukoviszidose Stiftung zu gute, auch Spenden werden gerne angenommen. Kontakt: Manfred Hirsch, Telefon 09848/969700. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019