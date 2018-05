Spielerisch Mathematik viel leichter lernen

Anzeige

Bereits einen Monat zuvor, am 26. und 27. April, waren die jüngeren Regionalsieger beim Landeswettbewerb von Schüler experimentieren in Balingen ebenfalls erfolgreich an den Start gegangen. Ein Bundesfinale findet in der Sparte für Schüler bis 14 Jahre nicht statt. Alle Teilnehmer aus Heilbronn-Franken schafften es auf das Jugend-forscht-Podest oder durften Sonderpreise mit nach Hause nehmen. So erreichten u.a. Chris Specht (14) von der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau und Luca Herrmann (14) von der Gemeinschaftsschule Weikersheim ebenfalls im Fachgebiet Arbeitswelt den ersten Platz mit ihrem Projekt „Albert’s Teach Clock“, bei dem es darum geht, spielerisch Mathe zu lernen. Die Idee kam den beiden im Rahmen des Projektes „Technik Initiative Campus Künzelsau“, kurz: TICK, das von ebm-papst bereits seit 2013 finanziell gefördert wird. pm

