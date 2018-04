Spitzenküche in historischem Ambiente

Anzeige

Das 1580 errichtete Gebäude (Deutschordenshaus und Pfarrscheuer) wurde 1992 von der Unternehmensgruppe Würth erworben, vor dem Verfall bewahrt und so als Kulturdenkmal erhalten. Die Planungen begannen 1994, ein Jahr darauf erfolgte der Um- und Ausbau zum „Gästehaus der Würth-Gruppe“. Die offizielle Einweihung erfolgte 1997 und ein Jahr später wurden im Restaurant die ersten Gäste bewirtet.

Zu Beginn stand das „Alte“ Amtshaus noch unter Führung des Panoramahotels Waldenburg. Das Restaurant mit dem damaligen Küchenchef Olaf Pruckner erkochte sich nach nur einem Jahr den ersten Stern für den „Guide Michelin 2000“ und 16 Punkte im „Gault Millau“. Seitdem wird diese hohe Bewertung gehalten. Mit seinem kulinarischen Konzept bietet der heutige Küchenchef und Spitzenkoch Sebastian Wiese aus Norddeutschland regionalen Produkten ebenso viel Raum wie Erzeugnissen aus der weiteren Umgebung.

Die Nutzung als Gästehaus der Würth-Gruppe bewährte sich und es gab auch prominente Gäste. So übernachte 1999 der Dalai Lama in der „Amtsstube“. 2001 wurde die Küche umgesiedelt und auf dem Grundstück des Pfarrgartens neu gebaut. Seit 2008 wird das „Amtshaus“ als eigenständiger Betrieb der Panorama Hotel & Service GmbH geführt. 2011 erfolgte eine umfangreiche Renovierung der Zimmer und des Restaurants. Seit Herbst 2015 leiten Sternekoch Sebastian Wiese und Restaurantleiter Jürgen Alt das Hotel & Restaurant „Amtshaus“ gemeinsam. Beide kennen das Haus seit vielen Jahren – seit 2008 arbeiten sie hier Seite an Seite. Ihr neues Konzept für das Amtshaus lautet „Come together“. Mit der neuen Ausrichtung legen sie den Fokus auf Tagungen, Feierlichkeiten und Veranstaltungen - stets begleitet durch die Sterneküche von Sebastian Wiese und die sensorische Expertise von Restaurantleiter und Sommelier Jürgen Alt. Das „Amtshaus“ eignet sich für Festivitäten und Feierlichkeiten von 20 bis 40 Personen. Für Kundenpräsentation, Tagungen oder eine Firmenveranstaltung stehen im benachbarten historischen Rathaus Räumlichkeiten zur Verfügung. Auch für den Kurzurlauber bieten das „Amtshaus“ und das Jagsttal verschiedene Freizeit- und Kulturmöglichkeiten an: so führt der Wanderweg „Pfad der Stille“, direkt am Haus vorbei.

