Sportstudenten lernen von den Fußball-Experten

Künzelsau.Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und die Reinhold-Würth-Hochschule der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau, arbeiten künftig enger zusammen.

Konkret sieht das auch eine Kooperation mit dem Fachbereich Sportmanagement im Studiengang „Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement“ vor, der seit 2000 erfolgreich am Campus Künzelsau angeboten wird.

Insbesondere wird angestrebt, dass Studierende des Schwerpunktes Sportmanagement bei den verschiedenen Abteilungen des Bundesligavereins ihr Praktikum absolvieren können.

Auch wurde die Möglichkeit von Forschungsprojekten für Abschlussthesen in Aussicht gestellt. Darüber hinaus ist geplant, dass Mitarbeiter der TSG 1899 Hoffenheim in ausgewählten Themenbereichen als Gastreferenten ihr Expertenwissen in die Sportmanagementausbildung einbringen.

„Mit der TSG 1899 Hoffenheim besteht seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit“, so Dekan und Sportmanagement-Professor Dr. Thomas Bezold.

„Regelmäßig absolvieren Studierende ihr Praktikum beim Verein und schreiben ihre Abschlussarbeiten in Kooperation mit dem Proficlub. Einigen Absolventen gelang über den Verein der berufliche Einstieg in den Profifußball. Mit der Kooperationsvereinbarung streben wir nach den bisherigen guten gegenseitigen Erfahrungen nun eine noch intensivere Zusammenarbeit an“, so Bezold weiter. Seitens der TSG Hoffenheim wird die Kooperation ebenfalls sehr positiv bewertet. „Ein Schwerpunkt der Arbeit im Nachwuchs liegt in der ganzheitlichen Ausbildung und Weiterentwicklung unserer Spieler und Mitarbeiter, zu denen selbstverständlich auch die Praktikanten zählen. Sie haben in ihren Tätigkeitsfeldern bislang überzeugende Arbeit geleistet, so dass wir uns entschieden haben, eine engere Zusammenarbeit in Form eines Memorandums mit den Schwerpunkten Ausbildung und Wissenstransfer anzuregen“, so Sebastian Bacher, Pädagogischer Leiter der TSG Akademie und Leiter der TSG Fußballschule.

Bei einer Fachexkursion zur TSG Akademie erhielten die Sportmanagement-Studenten tiefe Einblicke in die Organisation sowie in die internen Abläufe der Nachwuchsförderung eines Fußball-Bundesligisten. Darüber hinaus wurde die Infrastruktur an den Standorten Hoffenheim, inklusive des TSG AOK Campus und des Dietmar-Hopp-Stadions, sowie Zuzenhausen, wo sich das Trainingszentrum der Profis befindet, inspiziert. Eine exklusive, aktive Trainingseinheit für die angehenden Künzelsauer Sportmanager in der Kunstrasenhalle rundete die interessante Exkursion ab.

