Schwäbisch Hall.Es sieht aus wie Swing, fühlt sich an wie Punk , besitzt die Attitüde von Indie-Rock und treibt wie Soul und Funk: Mit den „Rad Trads“ ist am Freitag, 23. März, eine hochgehandelte Band aus New York/USA im Anlagencafé Schwäbisch Hall zu Gast. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, das Café öffnet um 19 Uhr.

Im East Village haben sie sich gegründet und obwohl die fünf Mitglieder der Rad Trads noch jung sind und erst seit sechs Jahren gemeinsam Musik machen, eilt ihnen ein Ruf wie Donnerhall voraus.

Patrick Sargent (Saxophon), Michael Fatum (Trompete), Alden Harris (Gitarre), Mike Harlen (Bass) und John Fatum (Schlagzeug) scheinen sämtliche Spielarten der populärmusikalischen Geschichte ihres Landes in sich aufgesogen zu haben. Swing, Jazz, Soul und Mardi-Gras-Groove paaren sich mit Punk, Rock’n’Roll und Alternative-Rock. „Bruce Springsteen meets Jazz“ hat das Paste-Magazin versucht, den Stil der Rad Trads zu beschreiben.