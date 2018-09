Stadt schafft Platz für die Blechlawine

Crailsheim.Die Stadt Craislehim schafft zusätzlichen Platz für die Blechlawine, die beim Fränkischen Volksfest erwartet wird. Es gibt festplatznahe Parkmöglichkeiten für alle Besucher. Für Gehbehinderte gibt es eine spezielle Pkw-Stellfläche.

Zum Fränkischen Volksfest vom 14. bis 17. September erwartet die Stadt Crailsheim wieder zahlreiche Besucher, von denen viele mit dem Auto anreisen. Die Stadtverwaltung weist deshalb zusätzliche Parkmöglichkeiten aus. Sie wurden so ausgewählt, dass die Gäste vom Parkplatz in wenigen Minuten zu Fuß in den Stadtkern oder zum Volksfestplatz gelangen können.

Ausweichmöglichkeiten

Einige der Sonderparkplätze stehen bereits vor Beginn des Volksfests zur Verfügung, um durch den Entfall der Parkplätze auf dem Volksfestplatz Ausweichmöglichkeiten anzubieten.

Das sind die Parkmöglichkeiten: B 290 aus Richtung Ellwangen (P 1) Trutenbachallee im Bereich des Eisweihers (der Parkplatz ist bei schlechtem Wetter nur eingeschränkt nutzbar) sowie das Parkhaus in der Grabenstraße.

L 1066 aus Richtung Feuchtwangen (P 2): Städtische Grundstücke östlich der Tennishalle im Gewann Weinberg. Der Parkplatz in der Beuerlbacher Straße (P 3) steht nicht mehr zur Verfügung.

Aus Mergentheimer Richtung

B 290 aus Richtung Bad Mergentheim (P 4, P 5, P 6): Parkplatz nördlich der Kistenwiesenhalle über der Straße „In den Kistenwiesen“ (P 4), Parkplatz auf der Wiese am Hans-Neu-Weg (P 5), Parkplatz der Firma Bosch in der Blaufelder Straße am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag dann ganztägig geöffnet (P 6) sowie der Parkplatz nördlich des Hauptfriedhofs in Crailsheim und auf der angrenzenden Wiese (P 6).

L 1066 aus Richtung Gaildorf und vom Stadtteil Altenmünster (P 7): Parkhaus in der Grabenstraße, Dammstraße (im Stadtteil Türkei) sowie Bereich des Hochwasserdammes von der Einfahrt des Stadthotels bis zur Einmündung der Paradeisallee in die Worthingtonstraße.

L 2218 aus Richtung Schwäbisch Hall und Roßfeld (P 8): Jagstwiese (Zufahrt jeweils über Einfahrt Matratzen Concord/Hotel Hanif und Autopark Kurz und Brenner). Die Parkfläche ist durch die Bahnbrücke in zwei Plätze aufgeteilt. Es ist keine Durchfahrt zwischen beiden Plätzen möglich.

Stellplätze für Taxis: Während des Festbetriebs im Bereich der Beuerlbacher Straße in Höhe der Bonifatiuskirche auf den ausgewiesenen Flächen.

Parkmöglichkeiten für Behinderte (nur mit entsprechendem Ausweis in blauer Farbe mit Rollstuhlsymbol): Für schwerbehinderte Besucher mit außergewöhnlicher Gehbehinderung wird ein Sonderparkplatz mit Stellflächen im Innenhof der Leonhard-Sachs-Schule eingerichtet. Wichtiger Hinweis: Die Zufahrt ist ausschließlich über die Goldbacher Straße möglich. Der Leonhardschulplatz steht nicht mehr zur Verfügung.

Nur für Berechtigte

Die Crailsheimer Stadtverwaltung bittet darum, diesen Sonderparkplatz nur zu benützen, wenn man dem genannten Personenkreis angehört und über einen entsprechenden Ausweis verfügt. stv

