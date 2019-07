Stadt übernimmt einen Teil der Geräte

Die Petition zur Rettung der eibe-Spielplätze verliert an Schwung. Die Anlagen sind bald Schnee von gestern. Dennoch werden Teile erhalten bleiben – nur eben an anderer Stelle.

Röttingen. Die Online-Petition „Rettet den eibe-Spielplatz in Röttingen“ wird wohl keine großen Nachbeben mehr nach sich ziehen. Eltern und Kinder sollte dennoch nicht der Unmut packen. Denn einen Teil der Spielgeräte werde man erhalten, so Bürgermeister Martin Umscheid.

Trotz der anfänglich riesigen Aufmerksamkeit der Online-Petition – zu Beginn rasten die digitalen Signaturen im Sekundentakt ein – scheint das Bürger-Begehren „Rettet den eibe-Spielplatz in Röttingen“ eingeschlafen zu sein.

Bei einer Elternversammlung in dieser Woche, bei der auch Umscheid anwesend war, „kam niemand mehr auf uns zu“, so der Bürgermeister. Auch Nadja S. nicht, die auf der Webseite „avaaz – Bürgerpetition“ als Initiatorin der Unterschriftenaktion angegeben wird. Ohnehin sei das Unterfangen an die Falschen adressiert worden, meinte Martin Umscheid im FN-Gespräch im Mai (wir berichteten). Auch aus dem Grund, dass die Stadtverwaltung kein gesetzgebendes Organ ist, so der Bürgermeister. Ein solches ist zum Beispiel der Landtag mit seinem eigenen Petitions-Ausschuss. „Bürger-Begehren nehmen wir natürlich ernst.“ Auch wenn es ruhig um das Bürger-Begehren geworden ist, hat es etwas bewirkt.

„Wir übernehmen Teilbereiche der Anlagen, bringen sie auf den neusten Stand und implementieren sie in einen der Spielplätze in den Siedlungen“, verspricht Martin Umscheid. Die Anlage werde im selben Zug um etwa 450 Quadratmeter vergrößert und eingezäunt. Was Anregungen angehe, sei man als Stadtverwaltung gesprächsbereit. Der Bauhof habe schon Inspektionen vorgenommen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass man das Ganze dann am 19. August im Stadtrat beschließt.

Der Hintergrund

Zur Vorgeschichte: Im Mai startete eine Online-Petition auf der Plattform „avaaz – Bürgerpetition“ mit dem Titel „Rettet den eibe-Spielplatz in Röttingen“. Rasant stiegen die digitalen Unterschriften. Mittlerweile hat sie über 2600.

Bürgermeister Martin Umscheid kritisierte dabei, was in dem Online-Begehren stand: „Was in der Online-Petition steht, ist falsch“, so Umscheid damals im Gespräch mit dieser Zeitung, bei dem er auch erzählte, was sich hinter den Kulissen abgespielt habe.

Es sei gemeinsam mit der Firma „eibe“ eruiert worden, wie die in die Jahre gekommenen Spiel-Geräte gerettet werden könnten.

Dabei unterschieden sich die Schilderungen von Röttingens Bürgermeister von der von eibe-Geschäftsführer Tilo Eichinger in einigen Punkten deutlich – etwa, was das geplante Investitionsvolumen und den Umfang der Übernahme der Spielgeräte beziehungsweise den Erhalt der Spielanlagen als Ganzes angeht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019