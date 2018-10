„Stadteingang Nord“ soll vollkommen neu gestaltet werden

Aub.Mit dem Neubau der Auber Gollachbrücke wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr begonnen. Dann müssen die Auber mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen, der Durchgangsverkehr wird sehr weiträumig umgeleitet. Um den mehr als achtzig anwesenden Bürgern das Projekt zu erklären waren Dr. Knut Wolfram und seine Mitarbeiterin Claudia Kuhn vom staatlichen Bauamt Würzburg nach Aub gekommen.

Wolfram schilderte vor der Bürgerversammlung das Ausmaß der Schäden an der Brücke, berichtete von schadhaften Armierungen, von Rissen im Brückenaufbau und schadhaften Widerlagern. Es soll aber nicht einfach eine Brücke erneuert werden, in Zusammenarbeit mit der Stadt Aub und der Städtebauförderung soll der „Stadteingangs Nord“ zur Stadt Aub komplett neu gestaltet werden.

Bereits im November soll die Ausschreibung der Bauaufträge erfolgen. Im Februar folgen Rodungsarbeiten an der Rampe zur Brücke. Dort müssen einige Kastanienbäume weichen. Voraussichtlich ab April 2019 erfolgt die Vollsperrung der Brücke, damit mit den eigentlichen Abbruch- und Bauarbeiten begonnen werden kann. Geplant ist, Anfang Juli 2020 den Neubau für den Verkehr freizugeben.

In der Zeit der Vollsperrung wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Das Straßenbauamt stellt in Aussicht, den Schwerlastverkehr schon ab Ochsenfurt umzuleiten. Vor Ort soll die Umleitung von Ochsenfurt kommend in Richtung Süden über Baldersheim, Aufstetten ins Taubertal, von dort über Sechselbach und Waldmannshofen wieder in Richtung Aub umgeleitet werden. Der von der Behörde vorgesehene Umweg beträgt somit rund zwanzig Kilometer.

Suche nach Lösungen

Die Brücke an der Herrgottsmühle, die bisher für Fahrzeuge von mehr als 3,5 Tonnen gesperrt ist, wird für Rettungsfahrzeuge, die Müllabfuhr oder Versorgungsfahrzeuge ausnahmsweise freigegeben.

Von einer örtlichen Umleitung des Pkw-Verkehrs durch die Auber Westsiedlung zum Angersberg rät Wolfram ab. Die Straßen sind dafür nicht ausgebaut, Begegnungsverkehr ist teilweise nicht möglich, bei Ampelregelungen sind lange Rückstaus zu erwarten. Bürgermeister Robert Melber sieht in dieser Sache das letzte Wort allerdings noch nicht gesprochen. Hier stehen noch Gespräche mit den Fachbehörden zur Suche einer praktikablen Lösung an.

Der Fußgängerverkehr von und zur Altstadt wird über einen Steg nahe des ehemaligen Altenheimes zum Sportplatz hin erfolgen. Dieser Steg muss vorher noch erneuert und barrierefrei gestaltet werden. Die Bauarbeiten dafür werden in den nächsten Tagen beginnen, so Bürgermeister Robert Melber. Aber auch der Steg unterhalb des jüdischen Friedhofes kann von Fußgängern genutzt werden.

Bei dem Neubau der eigentlich zwei Brücken über die Gollach und den daneben fließenden Mühlbach stehen die Baufirmen vor dem Problem, dass kaum Lager- und Stauraum vorhanden ist. Bauleistungsträger wird der Freistaat Bayern sein. Die Maßnahme läuft so ab, dass zunächst die bestehenden Brücken abgebrochen werden. Beim Neubau wird das Bauwerk im Vergleich zum vorherigen Zustand etwas gedreht. Nachdem die Stadt Aub die Scheune eines an der südlichen Abfahrt der Brücke stehenden, denkmalgeschützten Gasthauses erwerben und das Scheunengebäude abbrechen konnte, bietet sich die Möglichkeit, die neue Brücke beidseitig mit Gehwegen zu versehen und die Sichtachse von Norden kommend so zu gestalten, dass bessere Einsicht auf die andere Seite der Brücke möglich ist.

Erneuert soll auch der Aufgang zur Brücke vom Fußweg an der Gollach. Die bisherige Rampe wird abgebaut, ein neuer Zugang geschaffen. Die Brücke anzuheben und den Durchgang unter der Brücke zu verbessern konnte nur bedingt ermöglicht werden. Neben zwei Gehsteigen an der Brücke wird das Brückengeländer komplett erneuert. Die Straßenbeleuchtung wird verbessert, selbst Details wie Vorrichtungen für die Weihnachtsbeleuchtung, für Blumenschmuck oder einen neuen Standort für die Statue des Brückenheiligen Nepomuk konnten in die Planungen eingearbeitet werden. Zahlreiche Auber, vor allem auch die Gewerbetreibenden in der Innenstadt, kritisierten die lange Bauzeit von 15 Monaten.

Neben dem Neubau der Gollachbrücke gab es weitere Themen in der Auber Bürgerversammlung. Jürgen Rhein, der geschäftsführende Beamte und Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Aub, stellte die aktuellen Haushaltszahlen der mit aktuell 1 505 Einwohnern kleinsten Stadt der Region vor. Melber informierte auch über die übrigen Projekte, die in nächster Zeit anstehen oder aktuell die Gemüter bewegen.

So ist für den Steg an der Gollach, das „Apothekerbrückchen“ schon in der kommenden Woche Baubeginn. Der bestehende Steg wird dabei abgebrochen und neu errichtet.

Weniger schnell voran geht es mit der neuen Nutzung des ehemaligen Seniorenheims Gollachtal. Das Gebäude wechselte in diesem Jahr den Besitzer. Der Investor, der das Gebäude erworben hat, möchte dort ein medizinisches Versorgungszentrum einrichten. Zeitlich ist das kommende Jahr 2019 für die Planung, 2020 dann für den Umbau vorgesehen. Nachdem die Sozialstation St. Kunigund wohl endgültig die Stadt Aub verlassen wird, soll dort auch ein Pflegedienst eingerichtet werden.

