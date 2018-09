Stadtkern in buntes Licht getaucht

Künzelsau.Einkaufsevent am Freitag, 21. September in Künzelsau beim „Mitternachtsshopping“: Viele Einzelhändler der Werbegemeinschaft Künzelsau bieten nicht nur die Möglichkeitzum Einkaufen, sondern auch einen bunten Abendspaziergang durch die Innenstadt. Einige Geschäfte bieten besondere Aktionen an. Daneben sorgt ein Rahmenprogramm für Unterhaltung. Mit einem kreativen Beleuchtungskonzept wird die komplette Hauptstraße in Szene gesetzt. Zudem wird die Jugendmusikschule ab 20 Uhr in wechselnden Gruppen die stündlich stattfindenden Lesungen in der Bibliothek Frau Holle im Kulturhaus Würth in der Schnurgasse umrahmen. Der Eintritt ist frei. Alle Aktionen sind zu finden unter www.kuen-aktiv.de. pm

