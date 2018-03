Start in die neue Saison

Anzeige

Wackershofen.Mit der Veranstaltung „Handwerker im Museum“ beginnt am Sonntag, 11. März die Saison im Hohenloher Freilandmuseum. Von 11 bis 16 Uhr führen Handwerker ihre traditionellen Tätigkeiten vor. Zu sehen sind in und um verschiedene Werkstätten und Gebäude des „Hohenloher Dorfes“ Handwerker wie Schmied, Bürstenbinder, Goldschmied, Kaminfeger, Korbmacher, Seifensiederin, Töpferin, Weißnäherin, Seiler, Glasperlenmacherin, Wagner, Stuhlflechterin, Holzschnitzer, Buchbinder und Schnapsbrenner. Sie alle geben Einblicke in die früher für das tägliche Leben der Menschen unverzichtbaren Arbeiten. Auch die historische Sägmühle aus Schmidbügel wird in Betrieb genommen, hier wird die Verarbeitung von Baumstämmen zu Schnittholz vorgeführt.

Buch zu „Jenischen“

Begleitend zum Ausstellungsprojekt 2017/18 der Arbeitsgemeinschaft der Freilichtmuseen in Baden-Württemberg „Anders. Anders? – Ausgrenzung und Integration auf dem Land“ erscheint an diesem Tag die gleichnamige Publikation, die Beiträge zu allen sieben Ausstellungen und einige Gastbeiträge enthält. Die Ausstellung „Auf der Reis’ – Die ‘unbekannte’ Minderheit der Jenischen im Südwesten“ ist der Beitrag des Hohenloher Freilandmuseums Wackershofen zu diesem vielbeachteten Gemeischaftsprojekt. pm