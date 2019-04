Start in Schrozberg

HOHENLOHE.An den sechs Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten findet auch 2019 wieder die inzwischen traditionsreiche Reihe „Orgeln in Hohenlohe“ statt. Die hauptamtlichen evangelischen Kirchenmusiker der Region organisieren und spielen in Zusammenarbeit mit dem landeskirchlichen Orgelsachverständigen Burkhart Goethe sechs Konzerte auf zum Teil historisch bedeutsamen Instrumenten in interessanten (Dorf-) Kirchen.

Die Reihe wird am Sonntag, 28. April, durch die Blaufeldener Bezirkskantorin Stefanie Pfender auf der Link/Bornefeld-Orgel von 1963 in der Evangelischen Stadtkirche Schrozberg gemeinsam mit einem Bläserensemble der Kirchenbezirke Blaufelden und Weikersheim eröffnet.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, John Stanley, Georg Philipp Telemann, Scott Joplin und Gordon Young. Das Konzert beginnt wie alle weiteren Veranstaltungen um 19 Uhr bei freiem Eintritt, es werden Spenden erbeten. Am 5. Mai konzertieren Inge und Jürgen Bauer in der Evangelischen Lukaskirche Schwäbisch Hall, am 12. Mai spielt der Öhringer Bezirkskantor Jürgen Breidenbach auf der Ehrlich-Orgel der Stadtkirche Waldenburg. Die Schwäbisch Haller Bezirkskantorin Ursl Belz-Enßle bringt am 19. Mai die Mezler-Orgel von 1792 in der Evangelischen Marienkirche Altenberg zum Klingen, am 26. Mai spielt die neue Künzelsauer Bezirkskantorin Vera Klaiber an der Link-Orgel von 1914 in Dörzbach. Das Abschlusskonzert findet am 2. Juni in der Evangelischen Stadtkirche Creglingen statt: Der Kantor und Organist der Schlosskirche Bad Mergentheim, Lucas Ziegler, spielt an der Laukhuff-Orgel von 1924.

Infos bei Kirchenmusikdirektor Jürgen Breidenbach: Telefon 07941 / 648059 oder E-Mail Bezirkskantorat.oehringen@t-online.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019