Statt Ritterspiele gibt es 2019 einen Mittelaltermarkt

Aub.Die erste Sitzung des Auber Stadtrates im neuen Jahr nutzte Bürgermeister Robert Melber, um einen Überblick über die für die Stadt anstehenden Aufgaben zu geben. Zu den wichtigsten Punkten gehört neben dem Neubau der Gollachbrücke das Baugebiet in der Heerstraße.

Für einen neuen Jugendraum im Haus der Wasserwacht könne ein Vorentwurf Grundlage dafür sein, mit dem Bayerischen Roten Kreuz als Eigentümer des Gebäudes ein Einvernehmen zu erzielen.

Am Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim wird weitergebaut. Hier steht der Einbau der Aufzüge unmittelbar bevor. Nach Abschluss dieser Baustelle soll mit der Sanierung der Baldersheimer Kirchgasse begonnen werden.

Sanierung soll beginnen

In Aub will Melber mit der Sanierung der beiden Häuser in der Etzelstraße beginnen. Außerdem möchte er mit der Führung der Auber Feuerwehr besprechen, wie der Saal im Feuerwehrhaus so gestaltet werden kann, dass er beispielsweise auch als Versammlungsraum bei Bürgerversammlungen genutzt werden kann. In dem Raum ist die Akustik derzeit für solche Zwecke unzureichend. Melber kann sich vorstellen, den gefliesten Boden gegen einen Teppichboden auszutauschen. Dritter Bürgermeister Michael Neckermann schlug vor, erst einmal Schallmessungen vornehmen zu lassen und dann zu entscheiden. Außerdem müsse für die beabsichtigte Nutzung des Raumes eine Fluchttreppe gebaut werden.

Des Weiteren möchte Melber in diesem Jahr einen Kulturweg ausweisen. Der Gollachsteg am Sportplatz wird weitergebaut. Die Brückenteile wurden bereits verlegt, Befürchtungen der Anwohner, dass sich durch den neuen Steg die Hochwassersituation dort verschlimmern könnte, entkräftete Melber. Am Durchfluss unter dem Steg hat sich nach seinen Worten nichts geändert.

Melber informierte den Stadtrat ferner darüber, dass in diesem Jahr keine Ritterspiele in Aub stattfinden werden. Der Veranstalter, das EHS-Team um Horst Bulheller, kann den Termin im Juli nicht wahrnehmen. Stattdessen konnte mit einem anderen Veranstalter vereinbart werden, am Wochenende 13. und 14. Juli im Schlossgarten einen Mittelaltermarkt mit Kulturprogramm auszurichten. Der neue Veranstalter legt nach den Worten des Bürgermeisters Wert auf familienfreundliche Preise und wird ein umfangreiches Kinderprogramm mit Gauklern, Musikanten, Kamelreiten und Greifvogelschau anbieten. Horst Bulheller, der bisherige Veranstalter der Ritterspiele, hat grundsätzlich weiter Interesse an Ritterspielen in Aub. Für 2020 nannte Melber das Ziel, beide Veranstalter zusammenzubringen. Daneben führte Melber aus, dass der Bauhof derzeit die Straßenschilder begutachtet. Wo diese nicht mehr lesbar sind, sollen sie erneuert werden.

Auto ohne Nummernschild

Michael Neckermann machte darauf aufmerksam, dass am Parkplatz am Schloss schon seit Monaten ein Auto ohne Nummernschild steht. Das sollte nach seiner Auffassung endlich weggeräumt werden. Abschließend wies Melber noch auf eine Ausstellung über „Alfred Eck“ hin. Nachdem der Arbeitskreis die Ereignisse zum Kriegsende aufgearbeitet hat, soll die Ausstellung am 7. April eröffnet werden.

Melber griff ein Thema aus dem vergangen Jahr wieder auf, als er das Ratsgremium über den aktuellen Stand zum neuen Baugebiet „Heerstraße II“ informierte. Bereits in der Dezembersitzung hatte Ingenieur Jürgen Bauer vom Planungsbüro „Plan 2O“ dem Stadtrat einen ersten Planentwurf vorgelegt und anhand dieses Entwurfes die Wünsche und Vorstellungen des Gremiums erarbeitet.

Die Erkenntnisse dieser Beratung hinsichtlich der Größe der Grundstücke, der Erschließung mit einer durchgehenden Straße genügend Platz für Ausweichraum und Gehwege wurden in die Planung aufgenommen.

So soll die Straße mit den genannten Begleiträumen sieben Meter breit sein. Hinsichtlich des Lärmschutzes und des dafür benötigten Raumes wurde mit dem staatlichen Bauamt Kontakt aufgenommen. Nach Melbers Worten ist die Behörde nicht abgeneigt, einen Seitenstreifen entlang der Oellinger Straße für Lärmschutz zur Verfügung zu stellen.

Eine konkrete Stellungnahme gibt die Behörde aber erst ab, wenn klar ist, ob das Ortsschild über das neue Baugebiet hinaus in Richtung Oellingen versetzt werden kann. Um diese Frage zu klären ist eine Verkehrsschau erforderlich.

Für die Abwasserbeseitigung hält der Bürgermeister ein Trennsystem im neuen Baugebiet für erforderlich. Einzelheiten dazu müssen mit dem Wasserwirtschaftsamt geklärt werden. Um hierfür genaue Daten zu kennen, ist eine Baugrunduntersuchung erforderlich.

Gegen die Änderung des Bebauungsplanes der Nachbargemeinde Hemmersheim im Ortsteil Pfahlenheim hat der Auber Stadtrat keine Einwendungen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019