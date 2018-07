Stimmen-Schere geht auseinander

Anzeige

Das Schrozberger Stadtparlament debattiert über Sinn und Unsinn der unechten Teilortswahl, die seit den Eingemeindungen in den Siebzigerjahren die Mandate im Gemeinderat garantiert.

Schrozberg. Ein heißes Eisen fasste das Schrozberger Stadtparlament an: Auf Wunsch der „Wahlgemeinschaft für Jedermann“ (WfJ) debattierte das Gremium über die unechte Teilortswahl – eine Spezialität des baden-württembergischen Kommunalwahlrechts, die Wohnbezirken eine bestimmte Anzahl von Sitzen im Gemeinderat garantiert. Die Schere zwischen der Stimmenzahl für einen Sitz im Mutterort und in den Teilorten geht aber auch in Schrozberg immer weiter auseinander.