Schwäbisch Hall.Die Ausstellung „Verwüstet, verfallen, wiederbelebt – Ehemalige Synagogen in Polen und der Ukraine“, von der ein Teil im „Wintergarten“ des Hällisch-Fränkischen Museums (HFM) und der andere Teil im Haller Architektenhaus (Obere Herrngasse 8) zu sehen ist, endet am Sonntag, 27. Januar.

Die Fotografin Eva Maria Kraiss hat in den vergangenen Jahren Polen und die Ukraine bereist, um dort – einst Zentren des osteuropäischen Judentums – noch erhaltene Spuren jüdischen Lebens zu dokumentieren und zu fotografieren. Durch die deutschen Besatzer wurde Ende der 1930er und zu Beginn der 1940er Jahre die in diesen Regionen ansässige jüdische Bevölkerung vertrieben und grausam ermordet.

Was von der hoch entwickelten jüdischen Kultur erhalten geblieben ist sind vor allem Synagogengebäude, die als stumme Zeugen die Erinnerung an dieGemeinden wach halten. Manche der Gotteshäuser sind dem Verfall preisgegeben, andere haben eine Umnutzung erfahren. Wieder andere dienen heute erneut religiösen Zwecken, denn insbesondere in den großen Städten wie Kiew und Krakau gibt es wieder Spuren „jüdisches Leben“. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019