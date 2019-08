Täter flüchtet mit größerer Summe Bargeld

Kupferzell.Nach einem Bankraub in Kupferzell leitete die Polizei am Donnerstag, 1. August, eine Großfahndung ein. Ein Unbekannter trat um 8.15 Uhr von hinten an eine Bankangestellte heran und sprühte ihr Reizgas ins Gesicht. Dann raubte er Taschen mit einer größeren Summe Bargeld. Nach der Tat flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Der Täter hatte entweder einen schwarzen Vollbart oder ein Tuch im Gesicht. Der wahrscheinlich 25 bis 30 Jahre alte Mann südosteuropäischen Aussehens hat kurze, schwarze Haare und ist 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose mit Bünden an den Hosenenden. Die Oberbekleidung und die Schuhe waren schwarz. Trotz einer Fahndung mit mehr als zehn Streifen und einem Polizeihubschrauber konnten keine weiteren Erkenntnisse über den Täter gewonnen werden.

Die Ermittler haben folgende Fragen: Wem ist zwischen 7.30 und 8.30 Uhr in Kupferzell ein Mann mit dieser Beschreibung aufgefallen? Kann jemand den Täter näher beschreiben? Hat jemand gesehen, ob er in ein Fahrzeug gestiegen ist, oder stand zur Tatzeit in Kupferzell ein verdächtiges Fahrzeug? Zeugen wenden sich an die Kriminalpolizei in Künzelsau, Telefon 07940/9400.

