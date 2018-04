Taschendiebestolpern über Selfies

Anzeige

Rothenburg.Auf durchaus kuriose Weise konnten zwei bisher unbekannte osteuropäische Taschendiebe in internationaler Zusammenarbeit ermittelt werden. Wie die Polizei am 11. Januar berichtete, war einer 67-jährigen Touristin an diesem Tag in der Rothenburger Spitalgasse die Geldbörse samt Inhalt aus ihrem Rucksack entwendet worden. Nur wenige Minuten später hoben die Diebe mit den Bankkarten der Geschädigten an einem Geldautomaten in der Altstadt 2000 Euro ab.

Die Auswertung von Videoaufzeichnungen ergaben als unberechtigte Geldabheber ein jüngeres mit Schal und Mütze vermummtes Paar.

Ende März wurden im österreichischen Hallstadt vier Taschendiebe auf frischer Tat gefasst und inhaftiert. Die Auswertung der Mobiltelefone des Quartetts förderte Überraschendes zu Tage: Auf ihrer Diebestour durch europäische Touristenstädte hatten sie sich regelmäßig vor Sehenswürdigkeiten und markanten Gebäuden abgelichtet. Darunter befindet sich auch ein Selfie eines Pärchens vor dem auch den österreichischen Fahndern bekannten Rothenburger Rathaus mit Datumsstempel vom 11. Januar 2018. Die auf den Bildern getragene Kleidung des Duos war identisch zu den Aufnahmen am Geldautomaten.