„Terz um 1000 Euro nicht zu fassen“

Die Begründung der Rathaus-Chefin: In der 58 Seiten starken Studie, die der Nebenbahn-Förderverein am kommenden Montag um 19 Uhr im Güterschuppen des Gerabronner Bahnhofs vorstellen will (wir berichteten), sei von Schrozberg lediglich an einer Stelle die Rede. Dabei sei es eine Bedingung für den Zuschuss gewesen, dass die Expertise auch Belange von Schrozberg umfasst.

Einige Stadträte quittierten die Aussage der Rathaus-Chefin mit knöchelpochendem Beifall – andere Stadträte aber glaubten zunächst, sie hätten sich verhört.

Denn für den städtischen Zuschuss gibt es sehr wohl einen mit der knappen Mehrheit von 10 zu 11 Stimmen gefassten Beschluss des Gemeinderates vom Juli 2016, wonach sich Schroz berg an den Kosten der rund 25 000 Euro teuren und vom Leader-Programm mit 7300 Euro geförderten Studie mit 1000 Euro beteiligt – wie übrigens auch die Kommunen Gerabronn (3000 Euro), Langenburg (1000 Euro), Blaufelden (1000 Euro) sowie der Kreisverband der Grünen (1000 Euro) und der Schwäbisch Haller Landkreis (5000 Euro) ihren Teil dazu beitragen.

„Von einer solchen Bedingung war damals überhaupt nicht die Rede“, empörte sich Stadtrat Erich Wollmershäuser (SPD): „Wir geben Millionen aus und jetzt stört man sich an 1000 Euro.“

Stadtrat Hans-Joachim Feuchter (Wahlgemeinschaft für Jedermann) pflichtete seinem Kollegen bei: „Nicht zu fassen, dass man jetzt so einen Terz um 1000 Euro macht.“ Und „logischerweise“ könne Schrozberg gar nicht ausführlich in die Studie einbezogen werden. Auf die touristische Bedeutung der Nebenbahn für Schrozberg verwies Stadträtin Christel Waldmann (Freie Wähler).

Was etlichen Kommunalpolitikern aber wohl noch weitaus mehr gegen den Strich ging, formulierte Stadtrat Peter Kümmerer (Freie Wähler) mit einer Frage: „Kann das Rathaus so einfach einen Beschluss des Gemeinderates kippen?“ Natürlich nicht – und deshalb lenkte die Bürgermeisterin ein und beherzigte offenbar einen Vorschlag von Stadtrat Ulrich Herrschner (Freie Wähler).

Jacqueline Förderer empfahl den Stadträten, die Präsentation der Studie am Montag zu besuchen – „dann sehen wir weiter“. haz

