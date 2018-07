Theaterspaziergang mit „William“

Anzeige

Schwäbisch Hall.Der Theaterspaziergang der Freilichtspiele Schwäbisch Hall erfreut sich großer Beliebtheit. In diesem Sommer führt Intendant Christian Doll selbst Regie bei einem Ausflug in „Williams weite Welt“. Auf den Spuren des Dichters William Shakespeare begeben sich vier Schauspieler und die drei Musiker der Hamburger Kultband Tante Polly auf eine theatrale Reise über den Unterwöhrd und durch die Haller Innenstadt. Sowohl die Premiere des Theaterspaziergangs „Williams weite Welt“ am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr, als auch elf weitere der insgesamt zwanzig Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Restkarten sind derzeit noch für die Termine am 22. Juli, 5., 7., 8., 9., 19., 21. und 22. August bei der Tourist Information unter Telefon 0791 / 751-600 oder unter www.freilichtspiele-hall.de erhältlich. Der Theaterspaziergang beginnt und endet auf der Baustelle des Neuen Globes, des neuen Open-Air-Theaters der Freilichtspiele, dessen Bau von Shakespeares Londoner Globe Theatre inspiriert wurde. pm