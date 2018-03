Tief in die hohenlohische Seele geblickt

Anzeige

In Spielbach stellten Sebastian Unbehauen, Bernulf Schlauch und Gunter Haug bei einer amüsanten Lesung hohenlohische Mundart-Texte zum Frühling vor.

Spielbach. Wer unter dem Titel „Frühling auf Hohenlohisch“ eine Lesung mit „Geschichten, Gedichten und Erlebnissen“ ankündigt, noch dazu in der zentralhohenlohischen „Goldochsen“-Brauereiwirtschaft in Spielbach, der muss natürlich erst einmal seine stammesgeschichtliche Qualifikation für ein derartiges Unterfangen nachweisen.

Bei Sebastian Unbehauen ist der Fall glasklar: Der Redakteur des Hohenloher Tagblatts trägt einen Familiennamen, der fast nur auf hohenlohischen Standesämtern verzeichnet ist – also quasi uralter hohenlohischer „Landadel“, was allerdings „gefühlt 2500-mal im Jahr“ die Frage mit sich bringt, „ob ich aus der Brauerei in Spielbach komme und 2500-mal damit beantwortet wird, dass ich aus der Ziegelei in Reubach stamme“.