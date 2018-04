Tilmann Riemenschneider und sein Kreis

Anzeige

Rothenburg.Bis 19. August findet in der Heilig-Geist-Kirche in Rothenburg eine Groß-Foto-Ausstellung zu Werken spätmittelalterlicher „Großer Alter Meister“ statt. In der Kirche sind über 20 Groß-Aufnahmen im Passe-Partout-Rahmen von Skulpturen berühmter Meister des späten Mittelalters zu sehen, die in ihrer Epoche (und darüber hinaus) ihre Zeitgenossen bildwirksam beeinflussten:

Werke von Niclaus Gehaert von Leyden, der die Straßburger Münsterbauhütte kurzfristig (um 1465) leitete, wurden auch zu Vorbildern Tilman Riemenschneiders. Von Leyden ist die sogen. „Dangolsheimer Madonna“ zu bestaunen, die in ihrer „Lebendigkeit“ in der damaligen Bildhauerkunst als fast schon revolutionäres Werk galt und noch heute so gesehen wird. Die „Schutzmantel-Madonna aus Ravensburg“, geschaffen wohl von Michel Erhart/Ulm um 1480, kann als weiteres berühmtes Werk eines Zeitgenossen Riemenschneiders im Foto bewundert werden. Ebenso faszinierend ist eine auch bewegte wie lebensnahe Anna-Selbdritt-Figurengruppe, die möglicherweise dem jungen Riemenschneider in seiner Straßburger Zeit zugesprochen werden könnte.

Von Riemenschneider und seiner Werkstatt zeigen weitere Fotos z.B. einen beeindruckend-charakterfesten und meisterlich geschnitzten „Apostel Matthias“ in den „besten Mannesjahren“, eine Madonna aus Tauberbischofsheim, einen „Gnadenstuhl“ – Gottvater mit dem verstorbenen Christus – sowie einen fast zerbrechlich wirkenden, sehr schlanken, jungen Diakon.