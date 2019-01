„Tödlich Naher Osten“ im Blickpunkt

Langenburg.Noch Fragen, Kienzle? Diese Frage seines Partners Bodo Hauser im ZDF-Magazin „Frontal“ machte aus dem Top-Journalisten Ulrich Kienzle eine TV-Legende. Als einer der ersten westlichen Journalisten interviewte Ulrich Kienzle Anfang der 1970er-Jahre den damals jungen Rebellen Muammar al Gaddafi – und als letzter westlicher Journalist den irakischen Diktator Saddam Hussein. Regelmäßig bereist er noch heute die Länder des Orients. Als „journalistisches Urgestein“ und „Nahost- Erklärer“ ist er ein gefragter Gesprächspartner.

Mit seinem neuesten Buch „Tödlich Naher Osten“ ist Ulrich Kienzle jetzt auf Lesereise. Am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) gastiert er in der Orangerie des Schlosses Langenburg. Seit Jahrtausenden verbindet Europa und die arabische Welt eine tödliche Nähe. Heute brechen die nach dem Ersten Weltkrieg von den Kolonialmächten festgelegten künstlichen Grenzen in den Ländern des Nahen Ostens auf, und Europa ist konfrontiert mit den Folgen von Krieg und Flucht. Ulrich Kienzle liefert eine packende Analyse der Situation im Orient. Im Gespräch mit Verleger Martin Mühleis erzählt er von den Konflikten im Orient, lässt entlang seiner eigenen Biographie als Auslandskorrespondent die Entwicklungen der vergangenen Jahre Revue passieren und analysiert die politische Lage. Karten-Reservierungen unter Telefon 07905/910218 oder e-mail unter doris.von-goeler@langenburg.de.

Veranstalter: Stadt und vhs Langenburg, Kultur im Philo sowie vhs Crailsheim, Fichtenau, Kirchberg, Rot am See, Wallhausen.

