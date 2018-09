Tourengeher schnüren die Stiefel

Tiefenbach.Der SV Tiefenbach veranstaltet seine 45. internationalen Volkswandertage Ende September. Die Volkswandertage und die 19. Jugendwandertage finden am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, in Crailsheim-Tiefenbach statt.

Angeboten werden Strecken mit 5 Kilometern, 10 Kilometern und 20 Kilometern. Start ist ab der Turnhalle Tiefenbach. Wie immer sind die Strecken für Nordic-Walker geeignet. Für die Jugendwanderer sind auf den 5-Kilometer- und 10-Kilometer-Strecken Fragen zum Thema „Märchen“ zu beantworten. An den Kontrollstellen werden Spiele angeboten.

Jeder teilnehmende Jugendliche erhält nach erfolgreicher Wanderung eine Urkunde und ein kleines Präsent. Die Startzeiten sind am Samstag: 5 und 10 Kilometer von 8 bis 14 Uhr und 20 Kilometer von 8 bis 13 Uhr. Am Sonntag: 5 und 10 Kilometer von 7 bis 13 Uhr und 20 Kilometer von 7 und 12 Uhr. Zielschluss an beiden Tagen ist um 17 Uhr.

Die Startgebühr beträgt zwei Euro für den IVV-Wertungsstempel. Bei der Veranstaltung wird der Wertungsstempel vom Team „Franken-Hohenlohe“ vergeben. Anmeldungen von Gruppen und Einzelteilnehmern sind bis Montag, 24. September per E-Mail an die Adresse karl.hofmann49@gmail.com möglich. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.09.2018