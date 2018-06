Tradition am Leben halten

Anzeige

Höhepunkt der Führung ist ein Besuch im ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Haalamt, dem früheren Haalgerichtshaus der Sieder. Hier gewährt er Einblick in die Genealogiebücher der Siederserbleihen, ein einmaliges europäisches Rechtsdenkmal. Treffpunkt ist an der Tourist Information am Hafenmarkt 3.

Ewige Rente

Das Haalamt am Haalplatz ist zudem nachmittags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Haalrat gewährt Einblick in die genealogischen Siedersbücher, nach denen noch heute die „Ewige Siedersrente“ berechnet wird. Eine Kleine Ausstellung erinnert an das Wirken der Sieder. Mehr zum Thema Salz ist im Hällisch-Fränkischen Museum zu sehen.

Bei der öffentlichen Führung „Hall und das Salz“ um 14.30 Uhr wird speziell durch die Salzabteilung geführt. Treffpunkt ist an der Museumskasse. pm

