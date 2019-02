Tradition des Festmahls wiederbelebt

Wolpertshausen.Zum vierten Mal begehen die Hohenloher Bauern und Bürger gemeinsam mit einem Fest den historischen Festtag der Bauern: Lichtmess. Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft (BESH) bietet den Feiertag am Samstag 2. Februar in den Gemeindehallen Wolpertshausen an. Um 11 Uhr ist Saalöffnung, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, um 13.30 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Georg Eberhardt, um 14 Uhr spricht Rudolf Bühler, Gründer und Vorstand der BESH, um 14.30 Uhr Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, um 15 Uhr Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsitzender des „Bund“ Deutschland, um 15.30 Uhr Rezzo Schlauch, Staatssekretär a.D.. Um 16 Uhr folgen Grußworte von Harald Ebner, MdB, ab 16.30 Uhr gibt es ein „Hohenloher Bauernvesper“.

Der Lichtmesstag hat seit dem 16. Jahrhundert im Bauernjahr eine große Bedeutung. Er galt als Beginn des ländlichen Wirtschaftjahres. An diesem Tag wurde den Dienstboten ihr Jahreslohn ausgezahlt. Monatliche Gehaltsauszahlungen waren kaum üblich. Neben dem Erhalt des Geldes waren im Lohn andere materielle Güter inbegriffen, wie zum Beispiel Kleidung.

Lohnzahlung und freie Tage

Beispiel eines jährlichen Lohnes einer Dienstmagd im Jahre 1910 – Auszug aus einem Brief: „Mein Jahreslohn ist 200 Mark nebst Zubehör, sechs Meter Stoff zu einem Festkleid, von der Näherin gemacht, ein Freitagstuch, zwei Hemden, ein Werktagskleid, zwei Werktagsschürzen, zwei Pfund Wolle, ein Paar Werktags- und ein Paar Sonntagsschuhe, ein Sommer- und ein Winterkopftuch, Haftlgeld drei Mark, Sichelhenk fünf Mark, Versicherung muss der Herr zahlen (…).“

Die Dienstboten bekamen am Lichtmesstag einige Tage (meistens bis zum Namensfest der Agatha am 5. Februar) frei. Es war der einzige Urlaub, den die Bediensteten im Jahr bekamen und die „Schlenkeltage“ waren eine ersehnte Unterbrechung der schweren, gleichförmigen Arbeit.

Dienstbotenwechsel

Außer Zahltag war Lichtmess auch der Tag des Dienstbotenwechsels. Den Mägden und Knechten war es freigestellt, an dem Hof, an dem sie bis zum 2. Februar waren, für ein weiteres Jahr zu bleiben oder sich eine neue Stelle zu suchen. Wollte der Dienstbote kündigen, so konnte er dies mit den Worten „Bauer, wir zwei machen Lichtmess“ das Arbeitsverhältnis beenden. Daraufhin wurde der Knecht oder die Magd ausgezahlt und erhielt sein „Verdingbuch“, eine Art Zeugnis und Beurteilung der geleisteten Arbeit.

Wollte der Bedienstete auf dem Hof bleiben, so wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen und der Dienstbote erhielt ein kleines Dinggeld, daher auch der Name „Ding- und Wechseltag“. Am Tag des Dienstbotenwechsels wurde oft zu Ehren der guten Dienstboten ein Festmahl zubereitet. besh

