Tradition und Moderne vereint

Jede Menge Abwechslung bietet die „Frühlings-Stadtmosphäre“ am kommenden Wochende in Rothenburg.

Rothenburg. Die zwölfte Auflage der „Frühlings-Stadtmosphäre“ findet am 27./28. April in Rothenburg statt. Das Fest bietet ein buntes Show- und Musikprogramm auf zwei Open-Air-Bühnen inmitten der historischen Altstadt, zahlreiche Markt- und Genuss-Stände, eine Automeile mit Hüpfburg (Kirchplatz), Gewerbe- und Dienstleistungsschau und auf dem Kapellenplatz: Bungee-Trampolin, Biergarten mit Weißwurstfrühstück, Live-Musik und Bühnenprogramm.

Eine Gemeinschaftsmodenschau findet am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr statt, im Feuerwehrgewölbe (Rathaus) gibt es eine Gewerbe-Leistungsschau mit lokalen Unternehmen. Ferner ist von 13 bis 18 Uhr am Sonntag verkaufsoffen.

Die Veranstaltung ist ein Zusammenspiel zwischen Tradition und Moderne und bietet jede Menge Unterhaltung und Abwechslung in den Gassen und auf den zentralen Plätzen der Stadt.

Der Startschuss fällt am Samstag, 27. April, 14. Uhr vor dem Rathaus. Zum Auftakt spielt die Nachwuchsformation des Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchesters unter der Leitung von Jan-Peter Scheurer und umrahmt das Grußwort der Stadt Rothenburg.

Zum ersten Mal werden zur Stadtmosphäre spezielle Besichtigungen und Sonderführungen durch historische Bauwerke wie Wohnhäuser und den Streichturm angeboten. Auch der Röderturm – neben dem Rathausturm der einzige zugängliche Stadtturm – wird zur Stadtmosphäre etwas länger geöffnet.

Spektakuläre Aussicht

Ganz oben angekommen, bietet der Turm mit rund 40 Metern Höhe eine spektakuläre Aussicht mit Rundumblick über Rothenburg bis ins Taubertal.

Tradition hat die „Blaue Stunde“ mit Live-Musik am Samstagabend im Butz. Und auf der großen Open-Air-Bühne auf dem Marktplatz geht es mit der „Smokie Revival Band“ aus Mannheim auf eine Zeitreise zurück in die 70er. Um 14 Uhr am Sonntag startet die große Modenschau auf dem Marktplatz.

Die Rothenburger Modegeschäfte präsentieren die aktuellen Mode- und Schuh-Trends in einer großen Modenschau direkt vor dem Rathaus. Zur Gewerbeschau im Feuerwehrgewölbe dreht sich alles rund um Haus, Heim, Garten und Lebensqualität.

Unternehmen aus der Region informieren und beraten in den ehrwürdigen Gewölben über Trends, Innovationen, aktuelle Angebote und Zukunftsperspektiven. Die Gewerbeschau ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Automobil-Fans und Sport-Interessierte kommen auf dem Kirchplatz mit Hüpfburg für die Kleinen auf ihre Kosten.

Das Musikprogramm auf einen Blick: „BlechCONTakt“: Samstag, 15.30 Uhr Kapellenplatz. Blechblas-Ensemble, klassische und zeitgenössische Arrangements.

„Mrs. MagPie“: Samstag, 17 Uhr Marktplatz. Pop & Rock Cover-Band. „Ben TheCanadian“: Samstag, 17 Uhr, Kapellenplatz. Singer-Songwriter aus Canada mit Country-Musik. „Smokie Revival Band“: Samstag, 20 Uhr Marktplatz. Cover-Band aus Mannheim mit Oldies aus den 70ern.

„Amelia Hansen & Markus Bär“ Sonntag, 14 Uhr, Kapellenplatz. Pop & Folk Musik aus Rothenburg.

„Jeremy Morton“: Sonntag, 15.30 Uhr, Kapellenplatz. Singer-Songwriter aus Bozeman, Montana.

Oldtime-Jazz-Quartett Rothenburg: Sonntag, 15.30 Uhr, Marktplatz.

