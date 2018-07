Traditionelles Handwerk hautnah

Anzeige

Die Handwerker zeigen, wie in Werkstätten Kleidung, allerlei Werkzeug, Gerät und Gebrauchsgegenstände, eben Dinge des täglichen Gebrauchs hergestellt worden sind.

Die Museumsbesucher können Buchbinder, Bürstenbinder, Drechsler, Töpfer, Sattler, Wagner, Korbmacher, Schmied, Rechenmacher, Schnapsbrenner, Stuhlflechterin, Weberin oder Zinngießer bei ihren Arbeiten erleben. An diesem Handwerkertag stehen darüber hinaus das Herstellen von Glasperlen, Trauringen und „Endschuhen“ auf dem Programm. Der Ofenbauer repariert den Backofen im historischen Gemeindebackhaus und der Küfer zeigt, wie früher Fässer hergestellt wurden. Ihr besonderes handwerkliches Geschick führen auch Weißnäherin und Instrumentenbauer vor, die Mahlmühle und die Sägmühle sind in Betrieb und vielleicht bringt es ja Glück, den Schornsteinfeger anzufassen.

Es wird Blooz gebacken, die Pferdekutsche dreht für die Besucher ihre Runden durchs Museumsgelände, Besenwirtschaft, Sommerkeller und die Museumsgaststätte „Roter Ochsen“ laden zum Verweilen ein. Die Ausstellung „Rund ums Telefon“ zeigt wichtige Stationen bei der Entwicklung der Telekommunikation. Kompetente Ansprechpartner erklären dazu die Details.

Um 14 Uhr beginnt eine „Führung für jedermann“, an der die Besucher ohne Anmeldung gegen einen geringen Unkostenbeitrag teilnehmen können. Was an diesem Tag die „Großen“ interessiert, soll an den „Kleinen“ nicht spurlos vorüberziehen. Deshalb bietet das Museum parallel zur Erwachsenenführung eine spezielle Führung für Kinder an.

