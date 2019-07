Traditionsbewusst und weltoffen

Zu seinem 800-Jahr-Jubiläum präsentierte sich der Mulfinger Ortsteil Hollenbach von seiner besten Seite: traditionsbewusst, aber auch neuen Entwicklungen gegenüber offen.

Hollenbach. Am Sonntag, dem letzten Tag der Feierlichkeiten zum 800- Jahr-Ortsjubiläum, strömten die Besucher nochmals in Massen ins beschauliche Hollenbach.

Der Ort hatte sich heraus geputzt für seine Gäste und präsentierte sich von seiner allerbesten Seite.

Rings um den zentralen Festplatz am Rathaus gruppierten sich im ganzen Ort die Stationen mit ihren kleinen und großen Sehenswürdigkeiten, frei nach dem Motto „heute ist Hollenbach durchgehend geöffnet“.

Interessante Einblicke

Zu bestaunen war eine riesige Anzahl von historischen Traktoren, die auch auch ihre früheren Einsatzgebiete in der Landwirtschaft, zum Beispiel als Antriebskraft beim Dreschen des Getreides, demonstrierten. Man bekam interessante Einblicke in das bäuerliche Leben von früher, aber auch in die moderne Landwirtschaft.

Klar, dass in diesem Zusammenhang auch die traditionellen Handwerksberufe wie unter anderem das Schmiede- und Zimmermannshandwerk, das Maurer- und Steinmetzhandwerk präsentiert wurden, nicht zu vergessen das alte Handwerk des Seilers bzw. des Seilmachers. Diverse Ausstellungen, Vorführungen, unter anderem rund um das Pferd und die Holzbearbeitung, die Entwicklung der Landwirtschaft am Beispiel „Aussiedlerhof“, Kunsthandwerk, sowie Aktionen der Feuerwehr für die jüngeren Besucher, rundeten das hochinteressante und informative Angebot ab.

Viel zu erzählen

Einer der Anziehungspunkte war die uralte Dorflinde in der Ortsmitte an der Kirche, die – wenn sie reden könnte – bestimmt so einiges über „ihr“ Hollenbach aus den letzten knapp 500 Jahren ihres Lebens zu erzählen hätte. Zum Beispiel, dass sie im Jahre 1526 als Friedenslinde gepflanzt wurde, in Zusammenhang mit dem Friedensvertrag von Grünbühl und Waldenburg.

Lebendige Gemeinde

Zu seinem runden Ortsjubiläum präsentierte sich der Mulfinger Ortsteil jedenfalls als eine funktionierende, lebendige und grüne Gemeinde im Grünen, in der es sich gut leben lässt.

Die es aber auch sehr gut verstanden hat, international agierende Firmen wie „Jako“ und „ebm-papst“ in die Infrastruktur des Ortes aufzunehmen, ohne den sympathischen dörflichen Charakter zu verlieren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019