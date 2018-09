Rothenburg.Das 8. bayernweite Forum Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt beschäftigt sich am 19./20. Oktober in Rothenburg mit dem Thema „Transfer und Tradition – Erfahrung und Erneuerung im Betrieb?“ Anmeldungen zu dieser Tagung – einer Kooperationsveranstaltung des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt (kda) Bayern mit der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad Rothenburg – im Wildbad (info@wildbad.de). Weitere Informationen: www.kda-bayern.de; www.wildbad.de . Anmeldeschluss ist am 21. September.

Zu den öffentlichen Vorträgen und Impulsreferaten unter dem Thema „Herausforderungen durch Generationenübergang“ am Freitag, 19. Oktober ab 15.30 Uhr werden als Experten u.a. Hanns-Thomas Schamel, Seniorchef Schamel Meerrettich, Baiersdorf; Christopher Kruse, Geschäftsführer beim Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk und Prof. Dr. Karin Ulrich-Eschemann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen erwartet. pm

