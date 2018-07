Transporter nutzt Rettungsgasse

Anzeige

Gebsattel.Bei einem Brand an der Böschung entlang der Autobahn 7 bei Gebsattel (Mittelfranken) am Samstag gegen 13.50 Uhr befand sich die Feuerwehr bereits am Einsatzort. Die Verkehrsteilnehmer hatten hierfür eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet, was das schnelle Vorankommen der Rettungskräfte ermöglichte.

Diese Rettungsgasse wollte nun ein 62-jähriger Mann aus Mittelfranken für schnelles Vorankommen mit seinem Transporter nutzen und fuhr an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Für seine Ungeduld hat der Mann nun ein hohes Bußgeld zu bezahlen. Zusätzlich erhält er für seine Handlung einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.