Treppenerlebnisse werden gesucht

Ab sofort liegen in den Einzelhandelsgeschäften, der Gastronomie und städtischen Einrichtungen Postkarten aus, auf denen jeder seine Treppengeschichte festhalten kann. Wer diese auch mit anderen teilen möchte, kann die Postkarte an die Touristik und Marketing Schwäbisch Hall, Am Markt 9, in 74523 Schwäbisch Hall schicken. Eine digitale Version kann auf der Website www.schwaebischhall.de heruntergeladen und per Mail an stadtmarketing@schwaebischhall.de geschickt werden. Die Geschichten können unter anderem auf der städtischen Homepage gelesen werden.

Donnerstag, 28.06.2018