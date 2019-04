Trickbetrüger im Visier

Künzelsau.„Das könnte mir nie passieren“, das ist die übliche Reaktion, wenn wieder einmal davon berichtet wird, dass ältere Menschen auf Betrüger hereingefallen sind und ihnen viel Geld für angeblich in Not geratene Enkel überlassen haben. Auch im Hohenlohekreis wurden schon erhebliche Summen im fünfstelligen Bereich abgeluchst. Warum fällt man so leicht auf die Maschen der Trickbetrüger herein? Was sind ihre Tricks? Wieso kann das jedem passieren? Antworten auf diese Fragen gibt das Theaterstück „Hallo Oma, ich brauch Geld!“. Die „Theaterexperten“ aus Ludwigsburg zeigen unterhaltsam Methoden, die Trickbetrüger anwenden und wie man sich vor ihnen schützt. Das Publikum kann dabei in die Szenen eingreifen, Lösungswege vorschlagen und die Handlung verändern. Veranstalter sind die Stadtverwaltung und der Verein der Künzelsauer Senioren. Die Aufführung findet am Freitag, 3. Mai, um 14 Uhr im den Gemeindesaal der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus in Künzelsau ein. Hauptkommissar Jörg Hachenberg berichtet über die Situation im Hohenlohekreis, dann treten die „Theaterexperten“ in Aktion.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019