Trommelschläge und Dudelsackmusik

Anzeige

Mit seiner Begeisterung hat er seine Vereinsvorstands- und Ausschusskollegen angesteckt und schließlich überzeugt mit zumachen. So plant der Verein, dessen Zweck es ist, für seine 351 Mitglieder und für Gäste ein reichhaltiges Programm zur Unterhaltung und zur Freizeitgestaltung anzubieten, seit gut anderthalb Jahren auf das Großereignis hin. Die musikalische Organisation liegt in den Händen von Marco Kronenwetter und Tilmann Schüttler von den Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums.

Finale geht unter die Haut

Eine gute Planung ist nötig: Elf Pipe-Bands, zwei Musikcorps und ein Drumcorps werden das Publikum in der Arena drei Stunden lang unterhalten. Platz für 1509 Zuschauer gibt es. „Beim großen Finale spielen alle 240 Mitwirkenden zusammen. Das geht unter die Haut“, sagt Feuersinger, „da hat manch einer Tränen in den Augen.“

Schottische Militärmusik sei sehr abwechslungsreich, betont der Vereinsvorsitzende, der eine CD der Highland-Pipers dem Autoradio jederzeit vorzieht. „Das ist viel mehr als nur Dudelsackgepfeife – obwohl das auch sehr schön ist.“ Dazu gehörten auch Blechmusik und Trommeln, vom Marsch bis hin zu modernen Stücken. Feuersinger: „Es ist einfach eine gute musikalische Mischung, die dazu noch sehr ansprechend präsentiert wird. Ein echtes Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.“

Das erste Hohenlohe International Tattoo findet am Samstag, 17. November, in der Arena Hohenlohe in Ilshofen statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten gibt es in den örtlichen Zeitungsshops in Crailsheim (Ludwigstraße 6–10, Telefon 0 79 51 / 40 91 12) und Schwäbisch Hall (Haalstraße 5/7).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018