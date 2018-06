Trotz Blaulichts und Martinshorn

Anzeige

Crailsheim.Während einer Einsatzfahrt eines Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn kam es am vergangenen Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall in Crailsheim. Der 35 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens befuhr die Schillerstraße/Blaufelder Straße in Richtung Rot am See und hatte bereits einige Fahrzeuge einer Kolonne überholt.

Als der Streifenwagen auf Höhe eines Audis einer 47-Jährigen fuhr, scherte diese nach links aus, um in die Albrecht-Dürer Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Unfallverlauf wurde auch ein Ampelmast in Mitleidenschaft gezogen.

Schwer verletzt

Die 47-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Am Ampelmast entstand 20 000 Euro Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim war mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort. pol